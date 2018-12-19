Zeytinyağının Tadını Kekik ve Portakalla Zenginleştiriyorlar

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde ürettiği zeytinyağları ile 50'ye yakın ödül alan Gizem Manisalı, zeytinyağının tadını kekik ve portakal ile zenginleştiriyor.

Gömeç'te bu güne kadar ürettiği erken hasat zeytinyağları ile 50'ye yakın ödül alan zeytinyağı üreticisi Gizem Manisalı, şimdi de kekikli, portakallı ve mandalinalı zeytinyağı üretimine başladı. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının Edremit Körfezi'nde üretildiğini savunan firma sahibi Gizem Manisalı, bundan böyle çeşnili zeytinyağlarında da iddialı olduklarını söyledi. Manisalı, Kazdağından toplanan kekikler ile yörede üretilen portakal ve mandalinaları zeytin hamuruna katarak çeşnili zeytinyağları ürettiklerini belirtti.

Bu sezon erken hasat ve olgun hasat zeytinyağları ürettiklerini belirten Gizem Manisalı, "Şimdi de sırada Kazdağlarından topladığımız dağ kekikleri ve yine yöremizden topladığımız portakal, mandalina ve bazı turunçgilleri zeytinyağı ile harmanlayarak çeşnili zeytinyağları üretmeye başladık. Erken hasat ve olgun hasat zeytinyağlarında olduğu gibi çeşnili zeytinyağlarında da iddialıyız" dedi.

Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık ise, "Zeytini, zeytinyağına farklı bir lezzet ve aroma katmak için kekik, mandalina ve portakalla birlikte sıkıyoruz. Zeytinyağının tadını daha da geliştirerek daha çok tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz. Çeşnili yağ üretiminde gerçek portakal, mandalina ve dağ kekiği kullanıyoruz. Bunlarla da yurt dışında ödüller kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

- Balıkesir

Kaynak: DHA