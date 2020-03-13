Zeytinyağını soframızda hangi yemeklerimizde kullanabiliriz? Her türlü pişirme yöntemi ile kullanabileceğiniz zeytinyağı, yemeklere verdiği muhteşem tad ile tercih edilmektedir. Sote, kızartma, ızgara, fırın gibi çeşit çeşit pişirme yöntemlerinde kullanabilir olması, zeytinyağını farklı kılmaktadır. The Mill Yüksek Kalite % 100 Natürel Sızma Zeytinyağı aroması sayesinde yemeklere lezzet veriyor.

Zeytinyağlı pırasa: zeytinyağının en çok yakıştığı yemeklerden biri pırasadır. Pırasaya eklenen zeytinyağı ayrı bir tad ve koku katacaktır.

Zeytinyağlı taze fasülye: zeytinyağlı taze fasülyeyi kim sevmez ki? Kullanılan malzemelerin kaliteli olması yemeğinizin lezzetini arttırmaya yardımcı olacak, yaptığınız doğru seçimler ile yemekleriniz ayrı lezzetli olacaktır. The Mill Yüksek Kalite Natürel Sızma Zeytinyağı ile hazırlayacağınız fasülye muhteşem lezzeti ile herkes tarafından sevilecektir.

Zeytinyağlı yaprak sarması: yapılan çoğu yemeğe katkısı büyük olan ürünlerimiz,Zeytinyağlı yaprak sarması yapanların tek ihtiyacı. Osmanlı mutfağının en sevilen yemeği olup günümüzde de çoğu kişi tarafından sevilir. Kullanacağınız zeytinyağı kaliteli olmadığı takdirde kötü kokabilir yaprak sarmasının tadını bozabilir. En lezzetli yaprak sarması formülü için The Mill zeytinyağları işinizi kolaylaştıracaktır

Zeytinyağlı enginar: Enginar yemeğini zeytinyağsız düşünmek imkansızdır. Zeytinyağından başka bir yağ türü kullanılmayan bu yemekte, kullanmanız gereken The Mill Yüksek Kalite Natürel Sızma Zeytinyağı, kaliteli ve uygun fiyatlı oluşu ile tercih edilir. E vitamini açısından zengin ve hiçbir kimyasal madde içermeyen ürünlerimiz böylelikle sebzelerin vitaminlerini yok etmez.

Zeytinyağlı brokoli: Faydaları saymakla bitmeyecek brokoli, üstüne serpilen zeytinyağı ile kızartılabilir, fırınlanabilir. Kokusundan rahatsızlık duymamak için % 100 doğal, koruyucu madde içermeyen, The Mill Yüksek Kalite Sızma Zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Zeytinyağlı kuru dolma: Pratik yemek tarifinden biri olan kuru patlıcan dolması, Güneydoğu Anadolu'da sıkça tüketilmektedir. İçine kullanılan zeytinyağının kalitesi ile orantılı olarak lezzetinin artışı sağlanır. Bunun için işinde başarılı ve amacı kaliteli zeytinyağlar üretmek olan The Mill Yüksek Sızma Zeytinyağlar kullanılmalıdır.

Zeytinyağlı barbunya pilaki: Zeytinyağı olmadan hiçbir lezzeti olmayacak barbunya pilaki, yaz aylarının en sevilen yemeğidir. Hafif olması ile bilinen pilaki, ağır koku ve yapısı olan zeytinyağlar ile berbat hale gelebilir. Kullanacağınız zeytinyağını iyi seçerek zeytinyağlı barbunya pilaki yapabilirsiniz.

• Zeytinyağlı bamya: Pilav ve makarna yanına en çok yakışan yiyeceklerden olan zeytinyağlı bamya, kolay yapımı ile de tercih edilir.Gerekli malzemeler;

• Yarım kg bamya

• 2 adet domates

• 1 tatlı kaşığı salça

• 1 adet soğan

• 3 diş sarımsak

• Yarım çay bardağı The Mill Natürel Sızma Zeytinyağı

• Tuz

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 su bardağı sıcak su

• Yarım limonun suyu

Zeytinyağlı kereviz: Tam bir C vitamini deposu olan kereviz, Osmanlı mutfağında önemli bir yere sahip. Özellikle zeytinyağlısı o günlerden günümüze varlığını sürdüren ve zevkle yenen bir yemek.

-Salatalarda zeytinyağı:

Çoğu kişi salata yemeyi sevmez. Kullanılacak malzemelere muhteşem tad ve koku katmak isterseniz, 0,3 – 0,8 asit oranı arasında bulunarak %100 Natürel Sızma Zeytinyağı Riccolivo size yardımcı olacaktır.

-Kızartmalarda zeytinyağı

Her türlü kızartma zararlı olarak bilinir. % 100 doğal, kimyasal madde içermeyen Riccolivo Premium Natürel Sızma Zeytinyağı kullanarak kızartmaları daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

-Hamur işlerinde zeytinyağı

Hamur işlerinin uzun süre taze kalmasını, belli bir süre geçtikten sonra bile aynı tadı yakalayabileceğiniz, kurabiyeler, kekler ve poğaçalar için gerekli olan kaliteli zeytinyağlarıdır. Bayatlamayan poğaçalarınıza kullanacağınız kaliteli zeytinyağları, muhteşem lezzet katacaktır.

-Meze ve soslarda zeytinyağı

Yapılan mezelerin üstüne gezdirilen zeytinyağı, bambaşka lezzet katacak, yiyen herkesin damak tadına hitap edecektir. % 100 doğal, el yapımı olmayan zeytinyağları, ağızda acı tad bıraktığı gibi yapılan mezelerin lezzetini bozmaktadır. Kalitesine dikkat edilerek alınması gereklidir. Bu konuda size yardımcı olan Arnas Market, satışa sunduğu The Mill Doğal Sızma Zeytinyağı ile size kolaylık sağlamaktadır. Uygun fiyat ve kaliteyi bir arada sunmak ile beraber, cam şişe kullanılması ile de kaliteyi gözler önüne serer.

Zeytinyağı nedir?

Zeytinyağı zeytin ağacının meyvesinden üretilen yeşile yakın rengi olan sıvı yağdır. Yemek yapımında, sağlık uygulamalarında ve endüstriyel üretimde kullanılır. Sağlık için günlük olarak tüketilmesi önerilen ürün, en fazla 27 derecede soğuk sıkım yöntemi ile üretilir.

ZEYTİNYAĞI OLUŞUMU

Her kesimden insanın evinde mutlaka olan ve sağladığı faydalar ile bilinen zeytinyağı, üretim aşaması ve kullanılan malzemeler ile farklılık gösterir. Yapılan son araştırmalara göre zeytinyağının ömrü uzattığı, sağlıklı yaşamın anahtarı olduğu ispatlanmıştır. Doğallığının bozulmaması için meşakkatli bir süreçten geçirilip daha sonra sofralarımıza gelen ürün, böylelikle % 100 doğal olup, içerisinde hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Piyasada bulabileceğiniz bir sürü zeytinyağı çeşidi olmaktadır. Sağlığa faydalı, % 100 doğal, kaliteli ve uygun fiyatlı bulmak ise neredeyse imkansız. Sağlığınızı düşünen, güvenli üretimi ve kalitesi ile Arnas Market aracılığı ile Veraolive Yüksek Kalite Natürel Sızma zeytinyağlarıartık hızlı kargo ve uygun ödeme koşulları ile sizlerle. Soğuk sıkım yöntemi ile elde edilen zeytinyağlarımız böylelikle en saf haliyle sofralarınızda yerini almaktadır.

Kaliteli zeytinyağları üretmek için doğru zaman ve doğru yöntemin önemi büyüktür. Hasat zamanında toplanan zeytinler, soğuk sıkım yöntemiyle üretilir, şişelere yerleştirilerek tüketicisine ulaştırılır. Oluşan Riccolivo Premium Natürel zeytinyağı, muhteşem tadı ve yapıyla tüketicinin isteğini karşılamaktadır. 350 yıllık tarım tecrübesiyle modern üretim teknolojilerini birleştirerek, en lezzetli ve doğal ürünleri tüketiciye sunmayı amaç edinmiş Arnas Market, uygun fiyat ve kaliteyi bir arada sunmayı amaçlamaktadır. Sağlıklı ve kaliteli üretim yapmayı ilke edinmiş Arnas Market, bu nedenle üretiminde titizlik ile çalışmak ta olup insan sağlığını düşünmektedir.

Zeytinyağı faydaları nelerdir?

Eğer tükettiğiniz zeytinyağı % 100 doğal olup üretim aşamasında kullanılan yöntemlere dikkat edildi ise birçok faydası vardır. The Mill Yüksek Kalite %100 Natürel Sızma Zeytinyağı istediğiniz tad ve kaliteyi sizlere sunmaktadır. Güvenerek kullanabileceğiniz ürün, soğuk sıkım yöntemi ile hiçbir kimyasal madde kullanılmadan üretilmiştir. Günlük olarak tüketeceğiniz The Mill Yüksek Kalite %100 Natürel Sızma Zeytinyağı, metabolizmayı hızlandırır, cildi yeniler, hücre duvarının oluşmasını sağlar ve kanser riskini azaltmada yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketildiği takdirde metabolizmayı hızlandırır. Böylelikle sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Işıl ışıl bir cilt için günde yarım çay bardağı zeytinyağı yeterli olacaktır. Düzenli olarak tüketildiğinde anında etkisi fark edilecektir.

Zeytinyağı hücre duvarının oluşturulmasına yardım eden polifonileri içerir. Bu özellik aynı zamanda kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bu yüzden zeytinyağı tüketerek zeytinyağının faydaları elde edilir ve kalp sağlığı olumlu etkilenir.

Zeytinyağının faydaları başlıklarından bir diğeri de kanseri riskini azaltma özelliğidir. Bilimsel araştırmalar zeytinyağının bağırsak ve rektum kanserinin başlamasına engel olma özelliğini ortaya koymuştur.

İLANDIR