Zeytinyağında Kdv İndirimi Talebi

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, zeytinyağında iç tüketimi artırmak için KDV'de yüzde 7'lik bir indirim istediklerini bildirdi.

Alhat, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa'da dün tarım kesimi temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli ile görüşmelerinde zeytinyağında tüketimi artırmak için yapılması gerekenlerin de konuşulduğunu aktaran Alhat, zeytinyağında KDV indirimi talebinde bulunduklarını ifade etti.

Zeytinyağının dünyanın en sağlıklı meyve suyu olduğunu ancak yüksek KDV oranı nedeniyle Türk halkının bundan yeterince faydalanamadığı savunan Alhat, sektörün rahat bir nefes alması için de indirimin önemli olduğunu aktardı.

Alhat, "Yüzde 8 olan KDV eğer yüzde 1'e düşerse, Türk halkı da doya doya zeytinyağını kullanır. Zeytinyağının bir taraftan primle desteklenirken, diğer taraftan KDV yükü altında kalması bir çelişkidir." ifadelerini kullandı.