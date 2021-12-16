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Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi

Zeytinyağı yılbaşı hediye sepetine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, yörenin kaliteli zeytinyağları da yılbaşı sepetine girdi.

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, yörenin kaliteli zeytinyağları da yılbaşı sepetine girdi. Yılbaşı sepetinde kekikten patlak mısıra kadar değişik ürünlerin bulunduğunu anlatan Denizhan Nacar, sepete bir şişe organik zeytinyağı ilave ettiklerini söyledi.

Burhaniye de organik ürünler hazırlayan Denizhan Nacar, hazırladığı yılbaşı sepetine organik zeytinyağı da ilave etti. Zeytin Kız markasıyla organik zeytinyağı üreten Nacar, dünyanın en kaliteli zeytinyağının Edremit Körfezi'nde üretildiğini söyledi. Yılbaşı sepetleri hazırladıklarını anlatan Nacar, "Hazırladığımız yılbaşı sepetinde kantaron yağı, patlak mısır, sabun, zeytin çayı, domates, incir ve kabak gibi organik ürünlerin yanı sıra bir şişe de zeytinyağı yer alıyor. Yöremizde dünyanın en kaliteli zeytinyağları üretilmektedir. Son zamanlarda zeytinyağı çok büyük değer kazandı. Hazırladığımız yılbaşı sepetleri ilgi gördü. Sepetleri 300 liradan satıyoruz" dedi. - BALIKESİR

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