Kilis'te zeytinyağı sıkımı ile ilgili yeni kararlar alındı

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis zeytinyağının kalitesinin arttırılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında üretim tesislerinde uygulanacak tedbirlerle ilgili sektör çalışanlarıyla toplantı yaptı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis zeytinyağının kalitesinin arttırılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında üretim tesislerinde uygulanacak tedbirlerle ilgili sektör çalışanlarıyla toplantı yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yanlış hasadın zeytinyağının kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yeni sezonda yeni kararlar alındığını bildiren Kökçüoğlu, "Kuralların uygulanması ile çiftçilerimizin ürettiği zeytinyağının kalitesinin arttırılarak çiftçilerimizin ekonomisine katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Fabrikalarda bu sezonda taşlı, çamurlu, küflenmiş, bekletilerek kızışmış, içerisinde sıkım makinelerince ayrılamayacak kadar fazla yaprak bulunan zeytin tanelerinin işlenmesi yasaklanmıştır. Bu zeytin tanelerini işleyen fabrikalara yeni sezonda işlem uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Fabrikalarda sıkım sıcaklığının en fazla 37 derecede olması yönünde karar alındığını vurgulayan Nuri Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin daha sıcak sıkımla daha fazla yağ alındığı yönünde oluşan kanısını yıkmamız gerekiyor. Daha fazla sıcaklık ile zeytinyağımızı zehir ediyoruz. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi yine çiftçilerimizin kendi ellerinde. Zeytinimize hasat, taşıma, bekletme ve işleme gibi konularda gerekli hassasiyeti gösterirsek zeytinyağımız bize beklediğimiz geliri verecektir."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında fabrikalarda yemek ve çay ikramların yasaklandığını belirten Kökçüoğlu, alınan tedbirlere herkesin uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz