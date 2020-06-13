Zeytinyağı üreticisi gelin kaynana hedef büyüttü
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Zeytinyağı üreticisi gelin kaynana hedef büyüttü

Kahramanmaraş'ta el ele vererek devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran kaynanayla gelini, markalaşıp ihracat yapmayı hedefliyor.

13.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:12

Kahramanmaraş'ta el ele vererek devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran kaynanayla gelini, markalaşıp ihracat yapmayı hedefliyor.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Halime Zor, arazilerinde zeytinyağı tesisi kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Halime Zor, kolları sıvayarak işe koyuldu. Kaynanasıyla çalışan 32 yaşındaki Ebru Zor da bir süre sonra tesisi büyütme kararı aldı.

Gelin Zor, TKDK'ye başvurarak yüzde 55 modernizasyon hibe desteği alarak işletmeyi büyüttü.

Ele ele veren kaynana gelin işletmelerinde hem üreticilerin zeytinlerini yağa çeviriyor hem de zeytinyağı üretip satıyor.

Aile şirketi olarak faaliyet gösterilen işletmede yaklaşık 15 kişi istihdam ediliyor.

"Gayet güzel anlaşıp çalışabiliyoruz"

Ebru Zor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de işletmeyi açtıklarını, kaynanasıyla güzel bir çalışma örneği gösterdiklerini söyledi.

İşe TKDK'nin desteğiyle başladıklarını ifade eden Zor, "Önce kayınvalidem başvuru yaptı ve desteğimizi ilk o aldı. Daha sonraki yıllarda ben devraldım. Sonrasında kapasitemizi artırdık. Aile şirketi olarak hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

Günlük 160 ton kapasitelerinin olduğunu belirten Zor, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz zeytinyağını Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. Kaynanamla hedefimiz Türkiye'de tanınan bir üretici olmak, sonrasında ihracata başlamak. Kayınvalide gelin olarak birlikte bu işletmeyi yürütüyoruz. Her zaman bir 'Kaynana gelin anlaşamaz' mevzusu olur. Biz onun aksine birlikte hareket ederek gayet güzel anlaşıp çalışabiliyoruz. Aslında bu anlamda örnek olmak istiyoruz. Bizim için 'Kaynana gelin bir arada çalışamaz' diye bir kural yok. Birlikte ailecek üretmeye devam ediyoruz."

Halime Zor da birlikte keyifle çalıştıklarını, boş vakitlerde çiğ köfte yapıp vakit geçirdiklerini söyledi.

Kaynana gelin el ele vererek güzel işler yaptıklarını dile getiren Zor, "Zamanımız yoğun geçiyor. Bu şekilde çalışmaktan çok mutluyuz. Aile şirketiyiz. Eşimle, çocuklarımla ve gelinimle çalışıyoruz. 'Kaynana gelin nasıl anlaşıyorsunuz?' diyenlere 'Çok şükür anlaşıyoruz.' diyoruz. İşlerimizi birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Zeytinyağı üreticisi gelin kaynana hedef büyüttü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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