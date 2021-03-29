HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandıHATAY'ın İskenderun ilçesinde kendilerini 'tüccar' olarak tanıtarak zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen 3 kişi, yakalandı.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kendilerini 'tüccar' olarak tanıtarak zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen 3 kişi, yakalandı. Şüphelilerden A.E. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinyağı üreticilerinin ihbarı üzerine, kendilerini tüccar olarak tanıtıp üreticileri dolandırdığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemediği öne sürülen kişilerin A.E., V.Y. ve U.K. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.E. 'Suç islemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'dolandırıcılık yapmak' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HATAY Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:12:26. #1.15#
title