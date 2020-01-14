Zeytinyağı, süt ürünleri, kıyma: Üzerinde sahtecilik yapılan ürünler hangileri?

14.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:39

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde satışı yapılan ve taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen 229 firmaya ait 386 farklı ürünü ifşa etti.



Gıdada en çok sahtecilik yapılan ürünler zeytinyağı, margarin, süt ve süt ürünleri oldu. Yüzde 100 dana etinden yapıldığı iddia edilen köfte, sucuk ve kıyma gibi ürünlerde de kanatlı hayvan etinin ve soyanın yoğun olarak kullanılmasıysa dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle