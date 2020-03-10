Zeytinyağı kullananlarda akciğer kanseri daha az görülüyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Zeytinyağı kullananlarda akciğer kanseri daha az görülüyor - Haberler
Balıkesir Üniversitesi, Zeytinyağı, Sağlık

Zeytinyağı kullananlarda akciğer kanseri daha az görülüyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulunda "Sürdürülebilir Tarım ve Sağlık" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Laleli, zeytinyağının düzenli kullanımında bazı kanser tümörlerinin ilerlemesini önlediğini söyledi.

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Zeytinyağı kullananlarda akciğer kanseri daha az görülüyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulunda "Sürdürülebilir Tarım ve Sağlık" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Laleli, zeytinyağının düzenli kullanımında bazı kanser tümörlerinin ilerlemesini önlediğini söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada zeytinyağının romatizmal ağrıları azalttığını ifade eden Laleli, "Zeytinyağının antioksidan etkisi, antiempromotoral etkisi normal yaşamımızda romatizma ağrılarımızın gelişmesini engellemek, damar sertliğinin engellemek veya Kognitif düşünce yapımızın sürdürülebilirliğine katkısı bulunması yönünden önemli. Gen yapımızda bulunan kanser üretimini yönlendirecek genleri sür prese eden genlerimizi aktive etmesi bakımından tümör yapıcı genlerin faaliyete geçmemesi açısından baskılayıcı etkisi deneysel ortamlarda gösterildiği gibi popülasyon çalışmalarında da gösterilmiştir." dedi.

Avrupa Birliği'nin 70 bin kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada zeytinyağının akciğer kanserinin ilerlemesini azalttığını tespit ettiğini kaydeden Laleli şunları söyledi;

"Sigara içenler dahil akciğer kanserini rutin ve belirli bir miktarda zeytinyağı kullananlarda yaş ve meslek eğitimleri de göz önüne alınarak ayrıştırıldığında etkin bir şekilde daha düşük oranda akciğer kanseri görüldüğü, hatta bunun sigara içenlerde dahi tespit edildiği gözlenmiştir. Alansal olarak gösterilmiştir deneysel ortamların dışında. Zeytinyağı alzheimerin kognitif fonksiyonlar, düşünce, algılama ve davranış bakımından da erkinliği arttırmaktadır. Büyük bir ihtimalle sadece serebral vasküler hadiseleri üzerinden değil, enerji kaynağı olarak kullanılmasından ileri geldiğini tahmin ediyoruz."

Yeni tip Korona virüsüne karşı dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini daha çok ayakta tutabileceğini belirten Prof Dr. Laleli, "Vücudun direncini artırabilir. Seconder etkileri olabilir. Zaten primer olarak bir tedavi ortamı yok. Bu virüsün ağız, burun boşluklarımızda yer etmemesini sağlamaktır. El yıkamak, ağız burun yıkamak olduğu, ama el yıkamanın en önemli faktör olduğunu, elimizi bir yere değdirdikten sonra yüzümüze götürmememiz gerektiğini, elimizi saçımıza sürdüğümüz zaman bunu evimize kadar, yatak örtümüze kadar taşıyacağımızı unutmamamız lazım." şeklinde konuştu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Haber
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla İran Rusya Kadın Petrol
Şu an buradasınız: Zeytinyağı kullananlarda akciğer kanseri daha az görülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:26:02. #1.15#