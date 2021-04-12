Zeytinyağı Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini bekliyor

Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu Projesi kapsamında 2019 yılında ilki düzenlenen zeytinyağı kalite yarışmasının bu yıl ikincisi düzenlendi.

Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu Projesi kapsamında 2019 yılında ilki düzenlenen zeytinyağı kalite yarışmasının bu yıl ikincisi düzenlendi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Milas Zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescil alması, yarışmamızı bu yıl daha anlamlı kıldı" dedi.

Zeytinyağı Kalite Ödüllerinin verileceği yarışmada, yayınlanan şartlara uygun zeytinyağları Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim alındı. İlk yıl yarışmaya 86 zeytinyağı katılmış, altın, gümüş, bronz ve jüri özel ödülleri sahiplerini bulmuştu. Zeytinyağı tanıtımı ve değerinin artmasına vesile olan yarışma bu yıl da pandemiye rağmen devam etti. Üreticiden yoğun ilgi gören yarışmaya bu yıl 79 zeytinyağı müracaat etti. 30 Aralık 2020 olan son başvuru süresi, üreticiden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine 15 Ocak 2021 olarak uzatıldı.

Duyusal analizler ilk kez online yapıldı

Şartları sağlayan, kaydı yapılan yağlar analizleri yapılmak üzere muhafaza edildi. Zeytinyağları ilgili uzman teknik personel tarafından itina ile uygun şartlarda analizlere gönderildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Laboratuvarında kimyasal analize tabi tutulan numunelerin duyusal analizleri, Zeytin Dostu Derneği ve Türkiye'nin birçok yerinden katılan tadım panelistleriyle pandemi kuralları gereği online gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak bir törenle dereceye giren yağlar ve sahipleri ödülleri alacaklar.

Saylak: "Milas Zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescili yarışmamızı bu yıl daha anlamlı kıldı."

İl Müdürü Barış Saylak ayarışmaya yönelik yaptığı açıklamada, "İlk yapılan yarışma inanılmaz ilgi gördü. Üreticiler, yarışmanın zeytinyağlarının kalitesinde ve fiyatında olumlu etkisinden bahsedince Muğla için bu yarışmanın geleneksel hale gelmesi kaçınılmaz oldu. Yarışma, özellikle bizi ve ülkemizi gururlandıran Milas Memecik Zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescillendiği bu yıl daha anlamlı oldu. Zeytinyağımızı hak ettiği noktalara taşımak, verimliliği ve kaliteyi arttırmaya yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. En büyük amacımız bu tür faaliyetler ve çalışmalar yaparak Muğla'da zeytinyağında markalaşmayı arttırmaktır. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ödül törenimizde dereceye giren zeytinyağlarımızı açıklayacağız. Titizlikle disiplinli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizde merak ve heyecan içindeyiz. Bu çalışmada bizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara ve pandemiye rağmen bizi destekleyen üreticilerimize teşekkür ediyorum. Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olsun diyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı