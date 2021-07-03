Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi
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Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi

Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen, Tarımsal Yayım Projesi 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi'nin bir parçası olan 'Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni' Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası...

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen, Tarımsal Yayım Projesi 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi'nin bir parçası olan 'Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni' Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde gerçekleşti.

Projesinin amacı ülkemiz zeytin varlığının yüzde 11'ine ev sahipliği yapan Muğla'da Zeytinyağının hasattan sofraya gelinceye kadar olan aşamalarda yapılan yanlış uygulamaların meydana getirdiği ürün ve kalite kaybını azaltmayı amaçlıyor.

Törene Vali Orhan Tavlı, Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe ve Milas Kaymakamları, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı. Bronz, Gümüş, Altın ve Jüri Özel ödülünün verildiği 'Zeytinyağı Kalite Ödül' töreninde konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın Bin 480 kilometre kıyı şeridi ile önemli bir turizm kendi olmasının yanında nüfusunun yüzde 53'ünün kırsalda yaşadı önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi. Saylak, turizm ile tarımın ayrı sektörler olasına rağmen, aslında birbirini tamamlayan sektörler oluğunu belirtti. Saylak, "Göreve geldiğimiz gün şunu söyledik. Muğla'da tarım ile turizmi asla karşı karşıya getiremeyiz. Aksine iki sektörü kol kola birlikte yürütmek zorundayız. Bu tür etkinliklerdeki amacımız, üreten çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin kalitesini arttırmak ve daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak. Bu ödül töreni de bunun için yapılıyor. Bugün Muğla genelinde 200'e yakın zeytinyağı markası var. Bu bizim içini çok önemli" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2020 yılı verilerine Muğla'da 17 milyon zeytin ağacı varlığı ile Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını söyledi. Vali Tavlı, "Muğla olarak 200 adet marka almış işletmemiz var. Miles'ın zeytinyağı 2020 yılı Avrupa Coğrafi işaret alması nedeniyle önem kazanmış, markamız bir kez daha AB tarafından tescillenmiştir. Ama en önemlisi 5 bin yıldır Muğlalı zeytin ağacını sahip çıkmış, zeytin yaşatmıştır. Zeytin denilince dikimi, bakımı, yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi bunlar meşaggatli işler. Zeytin'in değeri ve kıymeti de buradan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar her alanda alt ve üst yapı yatırımları yapılmakta. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu yılki ödeneği 3 katına çıkmıştır. Bu tür yarışmalar ile kaliteli zeytinyağlarının nitelikleri bir anlamda rekabet içerisinde tüketiciye sunulmadan önce jüri üyelerinin puanlamasından geçmekte. Bu gün burada 79 katılımcı ile ikincisi düzenlenen kaliteli zeytinyağı ödülleri sahiplerini bulacak. Bu tür yarışmalar aslında kalitede çıtanın yükselmesine vesile olacaktır" dedi.

'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi' kapsamında düzenlenen 'Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni'nde bronz, gümüş, altın ve altın jüri özel ödülleri sahiplerine verildi. Altın Jüri Özel ödülleri Vali Orhan Tavlı tarafından verildi. - MUĞLA

Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi
Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi
Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi
Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi
Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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