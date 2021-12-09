Zeytinyağı ihracatında hedef 50 bin ton

İzmir zeytin ve zeytinyağı sektörü için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım: Zeytinin Geleceği Çalıştayı İzmir'de gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, zeytinyağı ihracatında bu yıl 50 bin tonu hedeflediklerini açıkladı. İzmir'de "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım: Zeytinin Geleceği" isimli çalıştay geçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Sektörümüzün yılın ilk 11 ayındaki ihracatı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 artışla 270 milyon dolara ulaştı. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke; 52 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 38 milyon dolarla Almanya ve 28 milyon dolarla Irak oldu. Son 10 yıldır en fazla üretim yapan İspanya, İtalya ve Yunanistan'ı küresel iklim değişikliği oldukça etkiliyor. Belli bölgelerde artık var-yok yılları söz konusu. Bizim ülkemizde ise üretim noktasında makas giderek daralıyor. Bu, son derece ümit verici bir gelişme. İspanya 1 milyon 403 bin ton üretimle birinci, İtalya 371 bin ton ile ikinci sırada. Ülkemiz ise üretimde bu ülkelerin ardından üçüncülükte yarışıyor. Diğer ülkelerin rekoltesinde yaşanan bu düşüşler, ülkemiz için ciddi bir fırsat sağlıyor. Zeytin kültürünün olmadığı bir ülkeye sıfırdan ürün satmak zorlukları olan bir süreç. Ancak bugün geldiğimiz konumda, nokta atışı olarak tedarik sıkıntısı yaşanan bu ülkelerden ürün alan pazarlara erişme imkanına sahibiz. Zeytinyağı ihracatımızda bu yıl 50 bin tonu hedefliyoruz. " diye konuştu.

İhracatçılardan beklentilerini sıralayan Gülle, şunları söyledi: "Mümkün olduğunca dökme zeytinyağı ihracatı yerine ambalajlı ve markalı ihracata yönelmelerini bekliyoruz. Özellikle küresel anlamda sorun yaşanan bu yılda, bu fırsatı değerlendirmeli ve pazarlara kendi markalarımızla ulaşmalıyız" dedi. Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini gösteren bir rakamın da dikili zeytin ağacı sayısı olduğunu kaydeden Gülle, şöyle devam etti: "Güncel olarak 193 milyon adedi aşkın toplam zeytin ağacımız var. Bu alanda dünyada İspanya'nın ardından ikinci sıradayız. İtalya ve Yunanistan gibi pazarları, dikili ağaç sayısında geride bırakmayı başardık. Bu zenginliği katma değere dönüştürmemiz gerekiyor. "

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er şöyle konuştu: "Son iki sezonda en fazla ihracat yaptığımız ülkeler, sofralık zeytinde Almanya, Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan olurken, zeytinyağında ise ABD, İspanya, Japonya, İran ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanıyor. Önümüzdeki yıllarda, üretici ve ihracatçılarımızın daha fazla desteklenmesi ve beklediğimiz üretim artışının gerçekleşmesiyle birlikte ihracatımızın ilk fırsatta 1 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Yönetim kurulu olarak zeytin ve zeytinyağımızı kutulu, ambalajlı ve yüksek katma değerli ihraç edebilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. " izmir zeytin zeytinyağ ihracat hedef TİM

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