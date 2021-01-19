Zeytinyağı ihracatı yüzde 20 arttı

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı yüzde 20 artışla 27,8 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2020-31 Aralık 2020 tarihlerindeki zeytinyağı ihracatı, önceki döneme göre yüzde 20 artarak 23,1 milyon dolardan 27,8 milyon dolara çıktı.

Miktar bazında ihracat ise bu dönemde yüzde 13'lük artışla 9 bin 734 tondan 10 bin 951 tona yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, kuraklık nedeniyle zeytinyağı rekoltesinin beklenenin altında kaldığını, buna rağmen yeni sezonun ilk iki ayında yakalanan ihracat seviyesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Öncelikli hedeflerinin, yüksek katma değere sahip, ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatının payının artırılması olduğunu ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yeni dikim ağaçlarımızın verimli hale gelmesi ve iklim koşullarının da uygun olması durumunda zeytin rekoltemiz 1 milyon 200 bin tona, zeytinyağı rekoltemiz ise 650 bin tona ulaşacak. Milli ve stratejik bir sektör olan zeytin-zeytinyağı sektörü önümüzdeki yıllarda ülkemiz için daha da büyük bir öneme kavuşacak. Türkiye, üretimde bu seviyelere ulaştığı takdirde ihracatta da dünya genelinde fiyat yapıcı konuma gelecek. Bugün en parlak sezonumuzda 500 milyon dolar seviyelerine yaklaşan zeytin ve zeytinyağı ihracatımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1,5 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz