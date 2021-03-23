Zeytinyağı ihracatçıları, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının devamını istiyor

Türkiye'deki zeytinyağı ihracatçılarının tek temsilcisi olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının devam etmesini talep etti.

Türkiye'deki zeytinyağı ihracatçılarının tek temsilcisi olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının devam etmesini talep etti.

Ticaret Bakanlığınca alınan karara göre, Türkiye'den 31 Ekim 2021 tarihine kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihraç edilemeyecek. Karara zeytinyağı ihracatçılarından tepki geldi. EZZİB Yönetim Kurulundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'ye 2021/22 sezonunun geride kalan 4 aylık döneminde özel kararnameyle Türkiye'ye getirilen zeytinyağı miktarına yakın, geçtiğimiz sezonlara kıyasla düşük düzeyde bir ihracatımız olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin yıllık 140 bin ton iç tüketimi olduğu bir gerçek. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 60-70 bin ton civarı zeytinyağımız var. İhracatımızın yaklaşık yüzde 55'i dökme olarak yapılıyor. Bu şartlarda dökme zeytinyağı ihracatına yasak getirilmesini doğru bir hamle olarak görmüyoruz. Zeytinyağı enflasyonu tırmandıracak boyutta bir etki yapmamaktadır. Ayrıca, zeytinyağı fiyatlarında diğer bitkisel yağ fiyatlarındaki artışla kıyaslandığında büyük artışlar da olmadı" ifadeleri yer aldı.

"Fiyatlar düşürülmek isteniyorsa KDV yüzde 1'e çekilsin"

Türkiye'de kişi başı yağ tüketiminin 17 litre seviyesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Zeytinyağı bu tüketimden 2 litrelik pay alıyor. Zeytinyağı fiyatlarında, bitkisel yağ fiyatlarındaki boyutlarda artış yaşanmamakla birlikte, zeytinyağı fiyatlarının düşmesi ve tüketiminin daha da artması için önerimiz zeytinyağında yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesidir. Bu sayede litrede 2,5 TL civarında fiyatlarda tüketicimiz lehine bir rahatlama olanağı ortaya çıkacaktır" denildi.

"Ana hedefimiz kutulu ihracatı arttırmak"

İhracatçıların ana hedeflerinin kutulu zeytinyağı ihracatını arttırmak olduğu kaydedilen açıklamada, "İspanya'nın bugün toplam ihracatının halen yüzde 60'ı dökme şeklindedir. Bizim de İspanya örneğindeki gibi nihai hedefimiz kutulu ihracatımızın payını arttırmaktır. Öte yandan dünyada catering, balık konservesi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar önemli miktarda zeytinyağını kendi üretimlerinde kullanılmak üzere ülkemizden dökme olarak temin etmekteler. Tüm bu nedenlerden dolayı dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının devamını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı