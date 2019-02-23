Zeytinyağı Hırsızlığına 4 Tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde zeytinyağı satan iş yerinden 36 teneke zeytinyağı çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Geçen 11 Şubat günü Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iş yerine giren 4 kişi, içeride bulunan 36 teneke zeytinyağını çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili ihbarın ardından çalışma başlatan polis, görüntülerden hırsızlığı gerçekleştirenlerin İ.H.G., Y.G., E.B. ve H.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA