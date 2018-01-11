Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir ikametten 770 litre zeytinyağı çalınması nedeniyle 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesi Tahtalı karadut köyünde ikamet eden Ö.D. isimli şahsa ait evin ambarından 770 litre zeytinyağı çalındı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zeytinyağının B.G., M.H.G., S.Y., S.S., İ.H.S., isimli şüpheliler tarafından çalındığı ve Gaziantep'te toptancılık yapan esnafa satıldığı tespit edildi.

Suçlamaları kabul eden 5 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS