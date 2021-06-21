Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı
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Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı

Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 69 bin 811 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 69 bin 811 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 153 kişi yakalanırken, 594 farklı asayiş olayında ise 458 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 69 bin 811 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 153 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 123 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 55 adet mermi, 2 adet bıçak, 2 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet bisiklet ve 5 kilogram zeytinyağı ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 594 farklı asayiş olayında ise 458 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

(Semih Can Yılmaz/ İHA)

Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı
Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı
Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı
Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı
Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı
Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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