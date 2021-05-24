Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
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Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Zeytinyağı hırsızı yakalandı.

Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

-Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katındaki zeytinyağını yanında getirdiği boş bidona doldurup çalan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katında bulunan zeytinyağını yanında getirdiği bidona doldurup çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi 9564 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında olan zeytinyağının eksildiğini fark eden vatandaş durumdan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Bir şahsın elinde boş bir bidonla geldiği ve bodrum katında bulunan zeytinyağını doldurup kayıplara karıştığını gören vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahsın daha önceden gelip keşif yaptığını belirledi. İzlenen görüntülerden zeytinyağını çalan şahsın birçok hırsızlıktan kaydı olan H.K. olduğunu tespit etti. Şahsın bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler H.K.'yı evinde kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan zeytinyağı ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Son Dakika | Zeytinyağı hırsızı yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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