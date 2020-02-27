Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri

27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:31

Sofraların vazgeçilmezi zeytin, çok sayıda türü ve farklı ürünleri ile damak tadımızı zenginleştiriyor. Sağlık için de mucizevi etkileri olan zeytin ve zeytinyağı cilt, saç ve sindirim gibi hususlarda olumlu etkilere sahiptir. Zeytin üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden olan Türkiye, bu konuda otorite konumundadır. İşte, zeytin, zeytinyağının faydaları ve ülkemizde zeytin üretimi rakamları!

TÜRKİYE'DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ

Zeytinin nasıl yetiştirildiği ve zeytinyağı üretilirken nasıl işlendiğine göre zeytinyağının kalitesi değişir. Ülkemizde yaygın olarak Edremit Körfezi ve Ayvalık bölgesinde süregelen yoğun zeytin ve zeytinyağı üreticiliği yapılmaktadır. Edremit'te 3 milyon zeytin ağacı bulunmakta ve burada üretilen zeytinler ve zeytinyağlarının kaliteleri tescillenmiş olup, her yıl 15 bin ton zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının üretildiği Ayvalık'ta bütün ilçe arazisinin % 60'ı, tarım arazilerinin ise yaklaşık %76'sı zeytinliktir. Yaklaşık 2.000.000 zeytin ağacı bulunan ilçede 4.300 aile zeytinlik sahibidir. Zeytin üreticiliği birçok ailenin geçim kaynağı olup, kaliteli ve lezzetli üretim için inşa edilmiş fabrikalar bulunmaktadır.

BİN BİR DERDE DEVA: ZEYTİN

Cennette iki ağaç vardır. Biri, 'gerçekliğin ağacı' diye de bilinen incir ağacıdır. Diğeri ise, 'hayat ağacı diye tanımlanır ve zeytin ağacıdır. Son yıllarda önemi herkes tarafından konuşulan ve sağladığı faydalar ile bilinen zeytinyağları, doğru üretildiği takdirde insan sağlığına faydaları ile bilinir.

Her derde deva olan, faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağlarının sağladığı faydalar arasında kilo kaybı, metabolizmayı hızlandırması, sindirimi ve yaşlanmayı önlemesi, çocuklarda beyin ve kemik gelişiminin hızlanması, kireçlenmeyi önlemesi, cansız saçların kuvvetlenmesi, mide ve bağırsak ülserleri, romatizma, safra kesesi tembelliği gibi birçok yararı bulunmaktadır. İçerisinde bulunan E vitamini sayesinde cildi güneşin zararlı ışınlarından korur, ayrıca iyi bir nemlendirici olan ürün, akne, gül hastalığı ve cilt kanserine karşı korur. Oxford Üniversitesi'nde yapılan tıbbi araştırmalara göre, kanser ile mücadelede özellikle bağırsak kanserine karşı kalkan olduğu bilinmektedir. Yakın zamanda yapılan araştırmada vücuttaki iltihapları geçirmede doğal ilaç olarak görülen ürün, günlük olarak içilen zeytinyağı, bir kutu ilacın %10 kadar faydasını vücudunuza almanızı sağlıyor.

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Soğuk sıkım yöntemi ile faydalı vitamin ve minerallerin en az kayıpla yağa dönüştürülmesi sağlanır. En fazla 25 derece ısıda gerçekleştirilen bu yöntem, vitamin ve minarellerin korunmasına katkı sağlar. Isı ne kadar düşük ise yağın kalitesi o kadar artar. Zeytinyağı çeşitleri arasında Natürel Sızma Zeytinyağı, asit oranı en düşük zeytinyağı çeşidi olup, 27 derecenin altındaki ısılarda ve soğuk sıkım zeytinyağı bu yöntemle elde edilir. Kokusu ve tadında kusur olmayan natürel zeytinyağı, meyvenin bütün vitamin ve minerallerini içerisinde barındırır. Natürel Sızma Zeytinyağı, asit oranı en düşük zeytinyağı çeşidi olup, 27 derecenin altındaki ısılarda ve soğuk sıkım yöntemi ile elde edilir. Sızma zeytinyağı en yüksek seviyede antioksidan polifenol ve oleik asit içerir. Bu nedenle diğer bitkisel yağlara kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir. Kokusu ve tadında kusur olmayan natürel zeytinyağı, meyvenin bütün vitamin ve minerallerini içerisinde barındırır. Herhangi bir kimyasal bozulmaya uğramadan üretilen bu zeytinyağı çeşidi böylelikle insan vücuduna olumlu fayda sağlar.

ZEYTİNYAĞI NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Zeytinyağı, kapalı ve ışıksız ortamlarda muhafaza edilmelidir. Buzdobında saklanmamalı, serin bir yerde bekletilmelidir. Piyasada sahte zeytinyağı oldukça yaygın iken, hakiki zeytinyağını nasıl ayırt edebiliriz? Kokusu bitki, meyve ve tohum kokan ürünler doğallıktan uzaklaşmamış, kimyasal işlemlerden geçmemiştir. Diğer önemli nokta ise, zeytinyağının oleik zeytinyağı asit oranıdır. 100 gr'da %'lik olarak belirlenir ve bunların en kalitelisi olan zeytinyağı, asit oranları % 0,1 ile % 1 arası asit oranları olandır. Bunlara Naturel Sızma Zeytinyağı denir. Herhangi bir kimyasal bozulmaya uğramadan üretilirilen bu zeytinyağı çeşidi böylelikle insan vücuduna olumlu fayda sağlar. Üretilen zeytinyağlarının güvenilir ve gerçekten kimyasal işlem görmeden size ulaşması çok önemli.

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

The Mill yüksek kalite natürel süzme zeytinyağı ile Riccolivo Premium naturel sızma zeytinyağları bu konuda titizlikte hazırladıkları ürünleri sizlere sunmaktadır. Çeşitli testler sonucu ürünün kaliteli olup olmadığını anlamanız mümkün. Bunlardan biri donma testi olup birçok kişinin başvurduğu yöntemdir. Kişilerin evlerinde de kolaylıkla uygulayabilecekleri bu yöntem zeytinyağının kalitesi konusunda size fikir verecektir. Gerçek zeytinyağları 0 ile -6 derece aralığında donmakta. Eğer bu dereceler dışında donuyor ise zeytinyağının kalitesinden şüphelenebilirsiniz. Tuz ruhu yöntemi ile de ürünün kalitesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağının içerisine biraz tuz ruhu dökün, eğer iki ürün birbirine karışmıyorsa ürününüz kaliteli demektir. Gerçek zeytinyağı, tuz ruhu ile birleşmez ve açık sarı halde kalır.

Arnasmarket.com sitesinde kolaylıkla ulaşabileceğiz zeytinyağlarımız, bu testlerden geçmiş olup sizlere sunulmaktadır. Cam şişelerde bulunması sebebiyledaha uzun süre kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Sağlık açısından cam şişelerin daha faydalı olduğu bilinmektedir. The Mill yüksek kalite natürel süzme zeytinyağı ile Riccolivo Premium naturel sızma zeytinyağları soğuk sıkım yöntemi elde edilir ve asit oranları 0.5 ile 0.8 arasında değişim göstermektedir.

Kimyası bozulmadan, uygun koşullarda muhafaza edilen zeytinyağlarımız, uygun fiyatları ile satışa sunulmaktadır. Üretilebilecek en doğru yer olan Edremit'te, Kazdağları'nın eteklerinde yetişen zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemi kullanılarak zeytinyağına çevriliyor. Kalitesi ve uygun fiyatlar ile yaşamın anahtarı rolündeki ürünlerimiz, kolaylıkla ulaşıbileceğiniz arnasmarket.com sitesinde sizleri bekliyor. The Mill yüksek kalite %100 naturel sızma zeytinyağı 94,90 TL olup ürünün miktarına göre değişim göstermektedir. Riccolivo Premiumnatürel sızma zeytinyağı 36,90 TL olup ürünün miktarına göre fiyat değişim göstermektedir. Arnas ailesi 350 yıllık tarım tecrübesi ile amacı kaliteli üretim yapmak olup, sağlığınıza verdiği değer ile bilinmektedir. Ücretsiz kargo ve kapıda ödeme seçenekleri ile sipariş verebilirsiniz.