Zeytinyağı dolandırıcısı tutuklandı
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Zeytinyağı dolandırıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zeytinyağı dolandırıcısı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıttıkları üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

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Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıttıkları üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kendilerini tüccar olarak tanıtarak zeytinyağı alıp parasını ödemeyip üreticileri dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen A.E. ve V.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. suç islemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık yapmaktan tutuklanırken, V.Y. serbest bırakıldı. - HATAY

Zeytinyağı dolandırıcısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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