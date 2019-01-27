Zeytinyağı anne sütüne eş değer

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 15'incisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında organize edilen panelde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr.Ümit Aktaş, zeytinyağının anne sütüne yakın bir gıda maddesi olduğunu söyledi.

Panele Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ve yaklaşık 300 vatandaş katıldı.

Zeytin cenneti Türkiye'de olduğunu söyledi. 178 milyon zeytin ağacı bulunduğunu anlatan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Zeytinyağı bizim memleketimizin en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Zeytinyağı neredeyse anne sütüyle eşdeğer özelliklere sahiptir. Sağlıklı yaşamak için zeytinyağını bol bol tüketmemiz lazım. Ama, karbonhidratlardan tatlılardan ve tahıllardan uzak durmamız lazım. Zeytininin kıymetini bilelim. Zeytinyağının kıymetini bilelim. Zeytin ağacı yüzlerce yıl yaşar. Sizden hiçbir şey istemez. Ama size, zeytin zeytinyağı ve yaprak vermeye devam eder. Şifalı yaşamak için zeytinyağı şarttır" dedi.

Aktaş'a hemşehrilik veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uyasal da, "Amacımız, bütün vatandaşların zeytinyağımızın farkına varmasıdır. Onun için ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Zeytin üreticisi bir bölgedeyiz. Bu bizim kültürümüz. Tüketimin artması bizim için olmazsa olmazdır. Bunun için bu panel çok yararlı oldu. Dr.Ümit Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onu hemşehrimiz yaptık. Bu gün kendisine hemşerilik beratını verdik" dedi.

Kaynak: İHA