Zeytinyağı Alırken Fiyatına Dikkat Edin

Edremit Meslek Yüksek Okulu Araştırma Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Sadece fiyatına bakarak tüketicilerimiz asla zeytinyağı almasın" dedi.



Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytenyağı Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlisi Mücahit Kıvrak piyasada piyasa fiyatının altına satılan ucuz zeytinyağlarının hileli olabileceğini belirterek, "Zeytinyağının fiyatına bakarak zeytinyağı almak bazı şeyleri peşinen kabullenmektir. Tüketicilerimiz şöyle düşünsün. Bugün çeyrek altın aşağı yukarı 250 lira diyelim. Ben burada 100 liraya çeyrek altın satsam alırlar mı almazlar mı ona bir bakmaları gerekiyor. Türkiye'nin ortalama bir fiyatı var. Toptan fiyatı var. Borsalarda işlem görmüş yağların fatura edilmiş fiyatları var. Bunun altına satılan yağlarda bazı hileleri baştan kabullenmek gerekir. Sonra sonuçları daha ağır olabiliyor. Özellikle toplu ürün alımlarında ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz bunlar ile ilgili bazı şeyleri duyuyoruz. Gerek ilçe tarımlara, gerek polis ve zabıtaya şikayet ediliyor. Bu noktada ürün alındıktan sonra Pazar yerlerinde ya da yol boylarında ondan sonra çok fazla yapacak bir şey yok. Kandırılabilirler. Sadece ve sadece ürünün fiyatına bakarak tüketicilerimiz asla zeytinyağı almasın" dedi. - BALIKESİR