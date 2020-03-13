Zeytinpark'ta papatya şöleni
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Antalya, Zeytin, Güncel

Zeytinpark'ta papatya şöleni

Antalya kent merkezinde 2 bin 600 dönüm alanda 25 bini aşkın ağacın bulunduğu Zeytinpark'ta, baharın habercisi papatyaların görsel şöleni başladı.

13.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:39
Zeytinpark'ta papatya şöleni

Antalya kent merkezinde 2 bin 600 dönüm alanda 25 bini aşkın ağacın bulunduğu Zeytinpark'ta, baharın habercisi papatyaların görsel şöleni başladı. 

Her yıl şubat ayı sonlarından itibaren açan papatyaların, bu yıl Zeytinpark içinde çok daha geniş alanlara yayıldığı görüldü. Papatyaların açmasıyla zeytinliğin ziyaretçi sayısı da arttı. Eski adıyla Vakıf Zeytinliği olan Zeytinpark'ın yine baharın habercisi papatyalarla süslendiğini belirten Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, "Antalya şehir merkezinde 2 bin 600 dönüm. Türkiye'de bir şehir içindeki en büyük, dünyada da bir şehir merkezindeki dokuzuncu en büyük yeşil alan. Biz bu araziyi korumak, Antalya'ya kazandırmak ve doğal yapısını yaşatmak için kurulmuş bir şirketiz. Başta Antalya Ticaret Borsası olmak üzere Antalya'daki belediyeler ve kurumların birleşerek kurduğu bir şirket" dedi. 610 MİLYON METREKÜP HAVAYI TEMİZLİYORZeytinpark'ın bir şirket olsa da aslında sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Vahdet Narin, "2 bin 600 dönüm alanda 22 bini zeytin olmak üzere, 25 binin üzerinde ağaç var. Bozulmamış doğal ortamıyla onlarca çeşit ağaç, bitki ve yabani hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu ağaç yapısıyla kent merkezinde her yıl 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp karbondioksiti temizleyen Zeytinpark'ta, doğa akademisi ve doğa yürüyüşü şeklinde etkinlikler gerçekleştiriliyor" diye konuştu.100 TONA YAKIN ZEYTİN HASADIZeytinpark'ta bu yıl 100 tona yakın zeytin hasadı gerçekleştiğini belirten Narin, hem zeytinyağı hem de salamura zeytinlerin satışının başladığını kaydetti. Şubat ayının son haftaları itibarıyla açmaya başlayan papatyaların bu yıl alanda çok daha fazla görüldüğünü belirten Narin, "Papatya şöleni yaklaşık 1- 1.5 ay sürüyor. Bu da bize çok keyif veriyor. Doğanın, yaptığımız çalışmalara bir lütfu olsa gerek. 1.5 aya yakın bu güzelliği göreceğiz. Ziyaret eden herkes de bu güzelliği görebilecek" dedi. DOĞA AKADEMİSİZeytinpark'ta, Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Doğa Akademisi protokolü kapsamında çocukların doğayla bağlarının güçlendirilmesi de sağlanıyor. Çocuklara doğa eğitimlerinin verildiği zeytinlik, papatya haricinde dağ lalesi olarak da bilinen çeşitli renklerde anemon, ekşi yonca çiçeği, mor yıldız, sarı papatya ve çeşitli türlerdeki kır çiçekleriyle süslendi. Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla doğa canlandı.1200'LÜK ZEYTİN AĞACI VE ASIRLIK ARDIÇ TÜNELİ

İçerisinde Manisa'da yol yapım çalışmaları nedeniyle kesilecekken, köklenerek Antalya'ya taşınan 760 ve 1200 yaşında iki zeytin ağacının da bulunduğu Zeytinpark'a gelenler, ağaçlar arasında oluşturulan patika yollarda doğayla iç içe yürüyüş yapabiliyor. Alan içerisindeki tüneli andıran ardıçlar ve patika yol, yürüyüşlerin en güzel noktalarından birini oluşturuyor. Doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurları da bulunan alanda, toplam uzunluğu 29.3 kilometrelik 7 parkurlara, sincap, tavşan, kelebek, karınca, kertenkele, kuş ve kaplumbağa adları verildi. Tamamen doğal alandaki bisiklet parkuru ise 6 kilometre.


Kaynak: DHA

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