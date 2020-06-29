Zeytinpark'ta korkutan yangın
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Zeytinpark'ta korkutan yangın

Zeytinpark'ta korkutan yangın Yangında yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü Antalya kent merkezindeki en büyük yeşil doku alanını barındıran Zeytinpark'ta çıkan yangında 50 zeytin ağacı zarar gördü.

29.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:00

Zeytinpark'ta korkutan yangın

Yangında yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü

ANTALYA - Antalya kent merkezindeki en büyük yeşil doku alanını barındıran Zeytinpark'ta çıkan yangında 50 zeytin ağacı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 18.00 sırasında Kepez ilçe sınırlarındaki Zeytinpark'ta çıktı. Kent merkezindeki en büyük yeşil alanı barındıran Zeytinpark'ın Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi karşısındaki bölümünden alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Zeytin ağaçları arasındaki kuru otların alevlenmesiyle yangın kısa sürede büyüdü. Zeytin ağaçlarının kök bölümünden için için yandıkları görüldü. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak alevlerin dağılmasını engelledi. Ekipler daha sonra kontrol altına aldıkları yangında soğutma çalışmasına başladı. Zeytinpark çalışanları da traktöre bağladıkları su tankeri ile yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

Zeytinpark'ta korkutan yangın

Kaynak: İHA

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