Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
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Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı Zeytinlik alandan yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu Yangına onlarca orman işçisi ve çok sayıda yangın söndürme aracı ile müdahale edildi 1 yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi Antalya'daki Kepez İlçesi'nde yerleşim...

- Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı

Zeytinlik alandan yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu

Yangına onlarca orman işçisi ve çok sayıda yangın söndürme aracı ile müdahale edildi

1 yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi

ANTALYA - Antalya'daki Kepez İlçesi'nde yerleşim yerine yakın, 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta bulunan çamlık alanda yangın çıktı. Metrelerce havaya yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Polis ekipleri ise sokağı araç ve yaya geçişine kapattı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken alandaki çam ağaçları zarar gördü.

Yangın, Kepez İlçesi Yeni Doğan Mahallesi 3096 sokak üzerinde bulunan Zeytinpark'ta saat 11.00 sularında çıktı. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın aşırı sıcak hava ve esen rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa müdahale etti. Büyüyen yangına çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi müdahale etti. Ekipler, yangına beton duvar üzerinde çitlerin bulunması ile zaman zaman müdahale etmekte zorlandı.

Yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları zarar görmezken 5 dönümlük alandaki çam ağaçları yandı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın anı havadan drone kamerası ile de görüntülendi. Görüntülerde alevlerin metrelerce yukarı çıktığı görüldü.Yangında yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler yüksek gerilim hattına ulaşmadan söndürüldü.

Yangına müdahale eden Özcan Adan, "Yangın vardı. Vatandaşlar olarak itfaiye ekiplerine yardıma koştuk. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yangın 30 metre içeride başladı. Saniyeler içerisinde yayıldı. Hızlı bir şekilde söndürdük. Temiz nefes alıyoruz. Kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı
Zeytinpark'ın çamları alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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