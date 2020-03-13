Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı - Haber
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Güncel

Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Zeytinoğlu Grubu'nun Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret AŞ, Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Tarkon Tarım Makine ve Konstrüksiyon AŞ fabrikalarında çalışan işçilere bugün itibarıyla ödeme...

13.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:41
Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Zeytinoğlu Grubu'nun Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret AŞ, Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Tarkon Tarım Makine ve Konstrüksiyon AŞ fabrikalarında çalışan işçilere bugün itibarıyla ödeme yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Gülal, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret AŞ'de düzenlenen programda, işçi alacaklarının ödenmesi için yaklaşık 7 aydır çalıştıklarını, bu çalışmanın güzel şekilde sonuçlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

İşçinin ücretinin alın teri soğumadan ödenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Gülal, şöyle dedi:

"İşçilerimize bugün itibarıyla ödeme yapmaya başlayacağız. 400 işçinin alacağı söz konusu. İlk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme 16 milyon 217 bin lira seviyesinde. 222 işçimizin alacağı da hemen hemen 10 milyon 335 bin lira seviyesinde. Bu dönemde ülkemizin güzel haberlere ihtiyacı vardı. Hakikaten güzel iş yaptığımızı düşünüyorum. İşçi kardeşlerimizin haklarını almasından son derece memnunum."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da çalışanların alacaklarının TMSF Başkanı Gülal'ın katkılarıyla ödenme noktasına geldiğini, işçilerin mağduriyetinin büyük ölçüde giderildiğini söyledi.

Zeytinoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeytinoğlu'nun da katıldığı programda Gülal, ödeme talimatını imzaladı.

Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Haber
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Muhterem Nur Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:37:29. #1.14#