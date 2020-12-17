Zeytinlikte tabancyala intihar etti
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Zeytinlikte tabancyala intihar etti

17.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:39
Zeytinlikte tabancyala intihar etti

KAHRAMANMARAŞ'ta Ahmet Y. (24), henüz bilinmeyen nedenle zeytinlikte tabancayla yaşamına son verdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Ahmet Y. (24), henüz bilinmeyen nedenle zeytinlikte tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Aslanbey Mahallesi'nde Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi'nin karşısındaki zeytinlikte meydana geldi. Zeytinlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin Ahmet Y. olduğu ve intihar ettiği tespit edildi. Ahmet Y.'nin yaşamına son verdiği tabanca da yanında bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Ahmet Y.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin adından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Zeytinlikte tabancyala intihar etti
Zeytinlikte tabancyala intihar etti
Zeytinlikte tabancyala intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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