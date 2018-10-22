Zeytinlikte Kaybolan Minik Mustafa Kayalıkta Ağlarken Bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesi ile birlikte zeytin bahçesine giden 4 yaşındaki Mustafa, 2 buçuk saat süren aramanın ardından kayalıklarda ağlarken bulundu.

Olay, Nizip ilçesi Turlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz ve Sevim Dağ çifti zeytin toplamak için 3 çocuğuyla birlikte bahçeye girdi. Bir süre sonra çocuklarından 4 yaşındaki Mustafa'nın kaybolduğunu fark eden aile büyük panik yaşadı. Çevrede yaklaşık 1 saat Mustafa'yı arayan ancak bulamayan anne baba, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 2 buçuk saat süren aramanın ardından zeytin bahçesine bin 500 metre uzaklıkta Yelpiz tepesi olarak adlandırılan kayalıklar üzerinde minik Mustafa'yı ağlarken buldu. Sağlık durumu iyi olan Mustafa ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP