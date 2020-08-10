Zeytinlikte çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kızılcayıkık Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangına hava ve karadan müdahalede bulunuldu.

Söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA