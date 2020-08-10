Zeytinlikte çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
10.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:56
Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kızılcayıkık Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangına hava ve karadan müdahalede bulunuldu.
Söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA