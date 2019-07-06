Zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı

Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Yangın, Kisecik Köyü mevkisinde meydana geldi. Bir zeytin bahçesinde, bahçe temizliği sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine yangına, bir helikopter, 3 arazöz ve 15 yer işçisi müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 dönümlük zeytin bahçesi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA