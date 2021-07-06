Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak
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Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak

Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zeytin sineği ile kimyasal ilaçlar ile mücadele yerine bor ve kaolin ile mücadele için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi bir proje hazırlayarak çalışmalara başladı.

Zeytin sineği ile kimyasal ilaçlar ile mücadele yerine bor ve kaolin ile mücadele için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi bir proje hazırlayarak çalışmalara başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytincilik Teknolojileri Bölümü tarafından yapılan yeni çalışma ile zeytinliklerde zeytin sineği ile mücadelede yeni bir yöntem üzerinde çalışılıyor.

Pestisit ürünler yerine doğal olarak kullanılan bor ve kaolin maddesi ile hazırlanan karışım zeytin sineği ile mücadelede kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir zeytinlikte yapılan çalışma üniversite tarafından takip edilerek hasat döneminde bilimsel veriler hazırlanacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zeytin Teknikeri Celil Şen "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak kırsal alanda mevcut ve alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, tespiti ve yaygınlaştırılması için üreticilerimizin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması yönelik tarımsal eğitim çalışmalarına bu şekilde devam edeceğiz.

Bununla birlikte Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak ile birlikte çalışacağız. Geçtiğimiz yıllarda çalıştık olumlu sonuçlar aldık. "dedi.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak ta "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üç yıldır bu bahçede kaolin uygulaması yapıyordu. Olumlu sonuçlar alındı. Bu seneki uygulamamız da Ege Üniversitesi projesi ile kaolinin içerisine bor koyduk. Hem borlu kaolini, hem de sade kaolini denemesini yapacağız. Arazinin bir kışını borlu kaolin diğer kısmını da sade kaolin ile ayırdıktan sonra hasat zamanında hangisinde daha farklı enzimler oluşacağı, hangisinde yağ asidi oluştu. Ağaçtaki etkileşimleri nelerdir bunlara bakacağız" dedi. - BALIKESİR

Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak
Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak
Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak
Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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