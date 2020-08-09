Zeytinlik alanda yangın çıktı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aşağıkalamış Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA