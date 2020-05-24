Zeytinlik alanda yangın Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

İsabeyli Mahallesinin üst kesimlerinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahale ediyor.

Çıkan yangının söndürmek için yakın mevkide oturan vatandaşlar da destek veriyor.

Yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA