Zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu
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Zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu

İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu
02.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:29

İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaplan Mahallesi'nde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik sarp arazide başlayan yangın bir anda büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Tire itfaiyesinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına köy halkı da küreklerle destek verdi. Köy halkının zamanında müdahalesi itfaiyenin işini kolaylaştırdı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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