Son dakika haberi... Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 4 hektarlık zirai alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 4 hektarlık zirai alan zarar gördü.

Yangın, Kargıcık Mahallesi yakınındaki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Karadan; çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel, havadan da 3 helikopter yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık zeytinlik alan zarar gördüğü öğrenildi.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı