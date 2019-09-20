Zeytinlik alanda başlayan yangın korkuttu

Zeytinlik alanda başlayan yangın korkuttu

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde zeytinlik arazide yangın çıktı.

20.09.2019 15:16
Zeytinlik alanda başlayan yangın korkuttu

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde zeytinlik arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde zeytinlik arazide yangın çıktı.


Boş ve kullanılmayan bir binaya da yakın olan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahalede bulundu.


Kısa sürede kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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