Zeytinli rock festivali renkli görüntülerle son buldu

02.09.2019 17:41

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde, 5 gün süren ve 150 bin kişinin katıldığı Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde geri dönüşüme dikkat çekmek için bir araç, katılımcılar tarafından boyandı. 3 ayrı sahnede 90 sanatçının yer aldığı festivalde, temizlik ekibinin haricinde katılımcılar da çevre temizliğine katkı sağladı.

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali sona erdi. 5 gün süren ve günlük ortalama 30 bin kişinin katıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu. Geri dönüşüme dikkat çekmek için festival alanına getirilen ve atık malzemelerden yapılan otomobil, festival katılımcıları tarafından boyandı. Dilek Çil, bu etkinliktle ilgili "Aracımız geri dönüşüm malzemesiyle yapıldı. Kaportası boya ve pamuk atıklarından yapıldı. Buradaki amacımız geri dönüşüme dikkat çekmek ve gençleri bilgilendirmek" dedi.

Festivalde, 'Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği' üyeleri festival alanına stant kurup sokak hayvanlarına sahip çıkma konusunda çağrıda bulundu. 3 ayrı sahnede gerçekleşen konserlerde ayrıca 2 gezi gemisi sahile çapa attı. Farklı müzik türlerinin yer aldığı festivalde herkes gönlünce eğlenme fırsatı yaşadı. Akustik sahnede Halil Sezai'nin duygusal parçalarını seslendirirken, ana sahnede Duman konseri ile gençler coştu. Gemilerde ise zaman zaman oyun havaları çaldı. Festival alanında temizlik için organizasyon ekibi haricinde gönüllü gençler de yer aldı.

'İÇ TURİZME ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR'

Festivale 5 günde yaklaşık 180 bin kişinin katıldığını söyleyen Umut Kuzey, Zeytinli Rock Festivalinin Türkiye'nin öncü festivallerinden olduğunu belirterek, "Festivale gün geçtikçe katlanarak büyüyen bir ilgi var. Türkiye'nin her tarafından Malatya'dan, Urfa'dan, Adana'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan bir sürü genç arkadaşımız buraya geliyor. 5 günlerini burada geçiyorlar ve memleketlerine döndüklerinde de burada yaşadıkları anları anlatıyorlar ve bir sonraki seneye arkadaşları ile geliyorlar. Bunun iç turizme çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda farklı illerden gelen gençlerin bütünleştiği, Türkiye'nin mozaiği oluşturduğu düşünüyorum. 90 sanatçının katıldığı festivalde farklı müzik kültürlerinden ve farklı müzik tarzından müzisyenlerin bir arada olmasıyla gençlerin tamamının illa ki kalbindeki bir festival oluyor. Bu yıl yine Zeytinli Rock Festivali aşağı yukarı 15 bin civarında kampçı iştirak etti. Günlük katılımlar ile beraber aşağı yukarı alanda günde 30 bin kişiyi bulduk. Ziyaretçi sayısını fuar gibi hesapladığımız için 5 günde toplam 150 bin insan katıldı. Tabi on binlerce kişinin bir araya geldiği etkinlikte çöpler de ortaya çıkıyor. Bizim yaklaşık 48 kişilik bir çevre ekibimiz var. Onlar 24 saat çalışıyorlar. Ama burada esas olan şu, insanların kendilerinin çöplerini atma alışkanlığı kazanıyor olduğunu da gördük. Bu festivalde bunu biraz aştık gibi. İnşallah diğer festivallerde de kendi yaşadıkları ortamları temiz bırakmayı oradan temiz ayrılmayı öğrenirler. Bu festivaller zaten hep gençlerimize bir şey katıyor, bu sefer de bunu katmış olsun diye umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

- Balıkesir