Zeytinlerini at sırtında taşıyan mahallenin 100 yıllık yol özlemi bitiyor
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Zeytinlerini at sırtında taşıyan mahallenin 100 yıllık yol özlemi bitiyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'nde, dedelerinin yaklaşık 100 yıl önce ormanlık alana diktiği zeytinleri yol olmadığı için kayık ve at sırtında taşıyan çiftçinin çilesi sona eriyor.

Zeytinlerini at sırtında taşıyan mahallenin 100 yıllık yol özlemi bitiyor
03.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:30
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'nde, dedelerinin yaklaşık 100 yıl önce ormanlık alana diktiği zeytinleri yol olmadığı için kayık ve at sırtında taşıyan çiftçinin çilesi sona eriyor. Andırın Belediyesi, 6 kilometrelik yolun yapımı için ilk kazmayı vurdu.

Alanlı Mahallesi'ndeki dağlık 1500 dönümlük alanda, yaklaşık 100 yıl önce dikildiği tahmin edilen zeytin ağaçları, mahalle sakinlerinin en büyük geçim kaynaklarından birini oluşturuyor. Ancak yol olmaması nedeniyle çiftçiler, topladıkları zeytinleri önce eşek ve at sırtında Berke Barajı Göleti'ne indiriyor, buradan da kayıklarla gölet kenarına çıkarıp yükledikleri traktörlerle evlerine taşıyorlar. Çiftçilerin zeytin hasadında yaşadıkları zor ve tehlikeli taşıma, Andırın Belediyesi'nin yapımına başladığı yol ile tarihe karışacak. Andırın Kaymakamlığı'nın da desteklediği yolun startını veren Belediye Başkanı Ahmet Doğan, arazinin çok engebeli olduğunu ancak en kısa zamanda yolu bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Doğan, "Bu bölge özellikle zeytinlik alanların olduğu bölgemiz. Yaklaşık 6 kilometrelik yol tamamlandığında insanlarımız artık ürünlerini daha kolay hasat yapacaklardır. Andırın Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından iş makineleri ile yolumuzu bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra doğal güzellikleriyle göz kamaştıran özellikle Galgamış Şelaleleri'nin gün yüzüne çıkmasıyla bu yöremiz turizm açısından da çok önemli bir hale gelecek" diye konuştu.

'MAHALLEYE DÖNÜŞLER BAŞLAYACAK'Alanlı Mahalle Muhtarı İlyas Paksoy yolun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Andırın Kaymakamı Emre Dündar ile Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a teşekkür eden Paksoy, "Yaklaşık 100 yıllık bir özlemdi, nihayet başladık. Allah Cumhurbaşkanımız ve Devletimizin yokluğunu vermesin. Mahallemizde yol olmadığından her zaman dışarı göç verdi ancak bugün yol yapımının başladığını duyan çevre il ve ilçelerde yaşayan mahallelimiz sabahtır telefonlarla arıyorlar, inanamıyorlar. En kısa sürede mahalleye göç edeceklerini ve zeytin alanlarını değerlendireceklerini söylüyorlar. Yolumuz tamamlandığında mahallemize geri dönüşlerin başlayacağını ve bu durumunda bizleri daha çok mutlu edeceğini söyleyebilirim" dedi.'ZEYTİN ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKACAK'

Mahalle sakinlerinden İbrahim Bozdoğan da "Tarifi imkansız bir duygu içerisindeyiz. 100 yıllık dedelerimizden kalan zeytinlik alanlarımızda zor şartlar içerisinde hasat yapıyorduk. Her yıl yaklaşık 70-100 ton civarında zeytin hasadı yapabiliyorduk ancak yolumuz yapıldığında bu 2 katına çıkacak. Çok sevinçliyiz, Allah devletimizden razı olsun bizi büyük bir sıkıntıdan kurtarıyor" dedi.

FOTOGRAFLI


- Andırınkahramanmaraş

Kaynak: DHA

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