Zeytinköy'ün karası yeşile büründü

MUĞLA (Habermetre) - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde 2017 yılında yaşanan tarım arazisinde başlayarak orman ve evlere sıçrayan yangın 800 hektar alanda etkili olmuştu. Aradan geçen 4 yılda yapılan ağaçlandırmalarla yangın karası yeniden zeytin yeşiline döndü. Dikilen ağaçlar meyve vermeye başladı. Yangınlarla kuruyan topraklar yeniden yeşilleniyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 6 Eylül 2017'de tarım arazisinde başlayan yangın orman ve evlere sıçradı. İki gün boyunca 800 hektar alanda etkili olan yangında orman, makilik, arazi ile pek çok ev ve ahır yandı.

Aradan geçen 4 yılda ise yangının bıraktığı is ve kavrulmuş toprağın yerini yeniden yeşillik aldı. Yağışlarla birlikte fidan dikimi yapıldı. Yanan sahalara 7 bin adet zeytin fidanı dikildi. Hatta o dikilen zeytinler meyve vermeye bile başladı.

Yangında zarar gören vatandaşlara ise devlet elini uzattı. Yangın sonrası evleri yanan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner tahsis edildi. Yanan evlerin yerine yenilerinin yapılmasının ardından vatandaşlar yeni evlerine taşındı.

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