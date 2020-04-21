Zeytinköy orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zeytinköy orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor - Haberler
Zeytinköy, Menteşe, Muğla, AFAD, Güncel

Zeytinköy orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe ilçesinde 64 evin yanmasına yol açan orman yangınının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda başvuru sahiplerinin yeni evlerine kavuşacaklarını bildirdi.

21.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:40
Zeytinköy orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe ilçesinde 64 evin yanmasına yol açan orman yangınının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda başvuru sahiplerinin yeni evlerine kavuşacaklarını bildirdi.

Gökcan yaptığı açıklamada, Zeytinköy Mahallesi"ndeki yangında evleri zarar gören 12 ailenin evinin, Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle yapılması çalışmalarının devam ettiğini belitti.

Evleri ağır hasar görenlerin ilk andan itibaren yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktaran Gökcan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerekli görüşmeleri yaptık ve evlerin yeniden yapılması için ödenek çıkarttırdık. Evlerini yeniden yaptırmak isteyen hemşehrilerimizin başvuruları doğrultusunda çalışmalara başlandı. Bu kapsamda 3 konut yüzde 70 seviyesinde, 2 konut yüzde 40 seviyesinde, 3 konut ise yüzde 20 seviyesinde devam etmekte. 27 Aralık'ta sözleşme imzalayan 4 kişinin ise statik proje ve jeolojik etüt ödenekleri temin edilmiş olup, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanılacak. Afet konutlarımız şimdiden sevgili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçteki destekleri için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere AFAD yöneticilerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 6 Eylül 2017'de çıkan, 64 evin yanmasına, çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açan orman yangınından kaynaklanan zararın telafisi için devletin tüm kurumları çalışma başlatmış, talep eden vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için de AFAD tarafından bölgede çalışma yürütülmüştü.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fettah Can Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Zeytinköy orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 17:00:30. #1.15#
title