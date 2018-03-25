Zeytinköy İmar Plan Çalışmasında İptal Yok

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de devam eden imar plan çalışmasında herhangi bir iptalinin söz konusu olmadığını belirterek, "Çalışmalarımız planlandığı gibi devam ediyor" dedi.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş ve mahalle esnafı Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Mahallede devam eden çalışmalar ve projelerin konuşulduğu ziyarette Başkan Uysal, Zeytinköy'de odağında insanını yer aldığı bir dönüşüm projesini etap etap hayata geçirdiklerini aktardı. Göreve geldiğinin ilk aylarında mahalleye ilişkin çok sayıda projenin önüne geldiğini söyleyen Başkan Uysal, "Bu aşamada bir tercih yaptık. Mahalleyi, şehir yaşamının bir parçası yapacak çalışmalardan yana olduk. Odağında insanın olduğu bir anlayışı tercih ettik" dedi.

Bu tercihe diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da destek verdiğinin altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Önce belediyenin bölgedeki arazilerini açık ihale usulü satışa çıkardık. Aynı anda 10'un üzerinde yeni cadde ve sokak açtık. Metruk alanları İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de destekleriyle ortadan kaldırdık. Çadır formunda spor salonları, Kadın Danışma Merkezi, Kadın Emeği Eğitim projesi gibi sosyal projeleri hayata geçirdik. Son olarak Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin açılışının hep birlikte yaptık. Zeytinköy Mahallemizde ne yaptıysak hepsi hayata dokunan, yaşamı değiştiren sahici işler oldu."

Mahalleyi farklı bir noktaya taşıyacak imar plan çalışmalarında da her şeyin planlandığı gibi devam ettiğinin altını çizen Başkan Uysal, "İptali gibi bir durum söz konusu değil. Çalışmalarımız planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah mümkün olan en kısa sürede bu işi de, en fazla kamu yararını ortaya çıkaracak şekilde tamamlayacağız" diye konuştu. - ANTALYA