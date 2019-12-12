Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor

12.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:37

Yangın afetinde orman varlığıyla birlikte yerleşim yerleri de zarar gören Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'deki konutların yapımı için anlaşma sağlandı. İlk etap konutların yapımına kısa sürede başlanacak.



2017 yılında ormanda başlayan yangın sonucu, Zeytinköy Mahallesi'nde çok sayıda konut, ahır ve depo kullanılamaz hale gelmişti. Afetin yaşandığı ilk günden bu yana devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğu Zeytinköy sakinlerinin katılımıyla, mahalle içinde yeni bir yerleşim alanı oluşturuldu.



Zeytinköy için AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete'nin destekleriyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 1 milyon 414 bin liralık ödenek aktarımı yapılmıştı. AFAD'ın ücretsiz proje desteğiyle, ilk etapta koşullarını sağlayan 8 hak sahibi, yüklenici firmayla sözleşmelerini kısa süre önce imzaladı. Binaların yapımına kısa süre sonra başlanacak.



AK Parti Muğla Milletvekilleri Demir, Gökcan ve İl Başkanı Mete, yangın afetinin ardından Zeytinköy sakinlerinin acılarının hafifletilmesi için durmaksızın çalışıldığını belirtti.



İçişleri Bakanlığınca mağdurların kısa sürede evlerine kavuşabilmesi için ödeneklerin aktarıldığını belirten AK Parti kurmayları, "Zeytinköy'ün yaşadığı üzücü yangın tüm milletimizi derinden sarstı. Bugün gelinen noktada, şartları karşıladığı belirlenen ilk etapta 8 vatandaşımız, aileleriyle birlikte ikisi dubleks, altısı tek katlı olmak üzere 8 konuta kısa süre içinde kavuşacaklar. AK Parti olarak, ilk günden bu yana desteklerin bölgemize aktarılması için çalışma yürüttük. Bugün gelinen noktada, acıların sarılması büyük bir hızla devam ediyor. Büyük bir travma yaşayan Zeytinköylü hemşehrilerimiz, çok yakında kırsal mahalle kültürünü de yok saymadan yeni konutlarına kavuşacaklar. Diğer mağdurlarımızın da ilgili işlemleri devam etmektedir. Yardım ödeneğinin aktarılması konusunda başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, AFAD Başkanımız Dr. Mehmet Güllüoğlu ve ilgili bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk etap bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA