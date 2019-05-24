Zeytinköy'de anne çocuk günü

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Öğrenci Velileri İşbirliği Derneği (TÖVİŞ), belediyenin başka bir kentsel gelişim çalışmasını hayata geçirdiği Yeşildere Mahallesi'nde anneler ve çocukları birbirinden renkli ve heyecanlı sokak oyunlarının oynandığı etkinlikte bir araya getirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin mahalleliyle birlikte değişen ve gelişen bir mahalle hedefiyle farklı bir kentsel gelişim çalışmasını hayata geçirdiği Yeşildere ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de TÖVİŞ'le birlikte anne - çocuk günü düzenlendi. Belediyenin mahallede bulunan Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da katıldı. Etkinlikte bu yılın TÖVİŞ Annesi seçilen Betül Şahin'e de plaketi de takdim edildi. Anne çocuk etkinliği birbirinden renkli ve heyecanlı sokak oyunlarına ev sahipliği yaptı. Merkezin bulunduğu park alanına dev bir şişme oyun alanı da kurulurken, etkinlikte; anneler çocuklarıyla birlikte halat çekme yarışında ter döktü. Çocuklar çuval yarışında kıyasıya yarıştı. Alkışların hiç eksik olmadığı etkinlikte oyunlarda birinci gelen çocuklara Kadınca Kararınca ekibinin yaptığı örme bebekler hediye edildi. Etkinlikte erkek çocukların futbol sahasındaki rekabeti ise nefes kesti. İki takım halinde sahaya çıkan Zeytinköy'ün çocukları, büyük bir rekabete sahne olan maçtan berabere ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA