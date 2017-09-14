- Zeytinköy'de 300 polisle uyuşturucu denetimi



ANTALYA - Antalya'nın Zeytinköy bölgesinde 300 polisle uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Antalya'da, 'Zeytinköy' olarak bilinen ve adı sık sık uyuşturucu baskınlarıyla anılan Yeşildere Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uygulama gerçekleştirdi. 300 polisle gerçekleşen uygulamada mahallenin tüm giriş ve çıkışları tutulurken, havadan da polis helikopteriyle destek verildi. Çevik Kuvvet, trafik, Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri araçları durdurarak kimlik sorgulama ve araçlarda arama gerçekleştirdi, yunus timleri ise mahalle içerisindeki sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Araçları titizlikle inceleyen ekipler, şahısları ve çantalarını didik didik aradı, kişiler üzerinde de Genel Bilgi Taraması gerçekleştirdi.

Uygulamada şuana üzerinde kokain çıkan bir kadının gözaltına alındığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan uygulamanın 3 saat daha süreceği öğrenildi.