Zeytinin, "Yağ"A Dönüşüm Yolculuğu

İSMAİL HAKKI DEMİR - Bölge ve iklim kuşaklarının kesişme noktasındaki coğrafi konumuyla birçok tarım ürününün yetiştiği Kahramanmaraş'ta, zeytinlerin yağa dönüşüm yolculuğu başladı.

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara taşınıyor.

Yapraklarından ve dal parçalarından ayrılıp yıkanan zeytinler, böylece toz, kir ve ilaç kalıntılarından arındırılıyor.

Daha sonra kırma ve ezme işlemlerlerine tabi tutulan zeytin, hamur kıvamına getiriliyor. Ardından yoğrulma ünitesine alınan bu hamur, presleniyor ve yıkanıyor.

Bu işlem sırasında, ürünün kara suyu ve hamur, birbirinden ayrılarak yağ ortaya çıkıyor. Elde edilen zeytinyağ filtre edilerek içerisindeki partiküller tekrar ayrıştırılarak süzülüyor. Zeytinyağı bu işlemden sonra pamuk filtrelerden geçirilerek krom tanklara alınıp şişelenmeye hazır hale getiriliyor.

Şişe ve teneke kutulara konulan zeytinyağı, pazarlanarak sofralardaki yerini alıyor.

- "31 bin dekar alanda üretim yapıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta, geleneksel yöntemlerin rafa kaldırıldığını ve modern zeytinciliğe geçildiğini söyledi.

Kentte 96 bin dekar alanda 2 milyon 658 bin zeytin ağacı bulunduğunu dile getiren Bozkurt, 31 bin dekar alanda sofralık, 65 bin dekar alanda ise yağlık zeytin üretildiğini kaydetti.

Bozkurt, rekoltenin "var yılı, yok yılı" olarak yıllara göre değiştiğine dikkati çekerek, geçen yıl yaklaşık 12 bin ton ürün alındığını, bu yıl beklenen rekoltenin ise yaklaşık 23 bin ton olduğunu belirtti.

Organik ve iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak

Yıllık zeytinyağı üretiminin, yaklaşık 5 bin ton olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin yağlık zeytin üretimine geçme noktasında gayret ve çabası var. Biz de bu konuda onları yönlendiriyoruz çünkü yağlık üretimde Bakanlığımızın da desteklemesi var. Kaliteli, hijyenik, kalıntısız ürün elde etme noktasında, organik tarım ve iyi tarım üretiminin yaygınlaştırılması konusunda geniş kapsamlı programlarımız var. 13 çiftçimizle 300 dekarlık alanda organik tarım yapıyoruz. Vatandaşımızın çok rahat bir şekilde üretebileceği bir ürün elde ediyoruz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz fidan noktasında yardımcı oluyor ve desteklerine devam eder."

Bozkurt, zeytinde makineli hasadı önerdiklerini belirterek, çiftçilere bereket dolu hasat dönemi diledi.

"Bereketli bir sezon diliyorum"

Zeytinyağı üreticisi Abdurrahim Kırkgeçit ise firma olarak günlük 60 ton zeytin işlediklerini ve yağ ürettiklerini söyledi.

Yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirilen zeytinin hasadının başladığını dile getiren Kırkgeçit, "Hijyenik ortamda, el değmeden makineli sistemle çiftçilerimizin zeytinlerini yağa dönüştürüyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Kahramanmaraş'ta zeytine son 15 yıldır ciddi emek verildiğini belirten Kırkgeçit, zeytinyağının öneminin bilinmesi açısından bu gelişmeleri sektör temsilcileri olarak olumlu bulduklarını ifade etti.

Zeytin üreticilerinden Emine Yurdagül de zeytinlerini topladıklarını, ürünlerin bir kısmını zeytinyağı, diğer kısmını da sofralık yapacaklarını söyledi.

Veli Köse ise büyük emeklerle yetiştirdikleri zeytinleri yağ tesislerine getirdiklerini, zeytinden çıkan yağın bir kısmını sattıklarını kalanını da kendilerine ayırdıklarını dile getirdi.