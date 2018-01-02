Zeytinin dalından sofralara uzanan yolculuğu kısa filme anlatıldı



KİLİS - Kilis'te, organik zeytinyağı üretiminin anlatıldığı kısa bir film çekildi.

Kilis Valiliğinin organizesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği'nin desteğiyle zeytin hasadını konu alan bir kısa film çekildi. Sabah erken saatlerde kalkan bir zeytin üreticisinin hayatının anlatıldığı kısa filimde, zeytin tanelerin toplanmasından fabrikada zeytinyağına dönüşmesine kadar geçen sürecin yer aldığı organik zeytin yağı hasadına vurgu yapılıyor.