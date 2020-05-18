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Zeytinin başkentinde alternatif ürün çilek

Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde çiftçiler, alternatif olarak çilek üretimine yöneldi.

Zeytinin başkentinde alternatif ürün çilek
18.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:18

Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde çiftçiler, alternatif olarak çilek üretimine yöneldi. Verimden ve satışlardan memnun olan çiftçiler, taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler deneme amaçlı çilek üretimine başladı. Üreticiler şimdi, tadı ve aroması ile beklentilerin de üzerine çıkan çileğe olan talebe yetişemiyor. Altınözü'nde çiftçiler tarafından yaklaşık 100 dönümlük alanda çilek ekimi gerçekleştirilirken şimdilik yurt içine satışı yapılıyor.

Altınözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, çileğin daha düşük alanlarda daha yüksek kazanç sağladığını belirterek, "Altınözü'nde son dönemlerde zeytine alternatif olarak çiftçilerimizi rağbet gösterdiği çilek ekimi de yapılıyor. Çilek daha düşük metrekarelerde daha yüksek kazanç getirebilen bir meyve. Yaklaşık olarak her dönümden 2 ile 5 ton arasında verim alınabiliyor, iyi bakıldığı zaman. Altınözü'nde yaklaşık 2 seneden beri çilek ekimi yapılıyor ve şu anda yaklaşık 100 dönüme yakın çilek var. Bizim fide desteğimiz olmadı ama yönlendirdik. Bu işi yapan insanlarla bir araya getirdik çiftçilerimizi. Yayladağı'ndan olan etkileşimden dolayı çilek ekiminde artış oluyor. Genelde iç piyasaya dağıtılıyor. İhracat daha çok Yayladağı'ndan yapılıyor. Altınözü içerisinden çok talep oluyor ve insanlar gelip tarladan toplayıp, tartıp satın alabiliyorlar" dedi

Altınözü'nde çiftçilik yapan Yıldırım Kaynar ise günde 50-60 kişinin aradığını ancak taleplere yetişemediklerini belirterek, "Bu sene çilek ekimine başladık denemek amaçlı. Ürünümüz başka yörelere göre çok tatlı, kaliteli ve de güzel. Daha yeni başladık, yeni talepleri daha karşılayamıyoruz, bu sıkıntı tabi. Zahmetli ama zevkli bir iş. Zevkli olduğu için zahmetine katlanıyoruz. Değişiklik olsun diye ektik, her zaman zeytin, buğday, arpa, biber, patlıcan ekiyoruz, değişiklik olsun hem de Altınözülü, Yayladağı'na gitmesin, buradan çileğini alsın" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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