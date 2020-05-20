Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde bir girişimci, yaklaşık 4 yıl önce 140 dönüme ektiği kayısıda yüksek verim elde etti Başta Rusya'ya ihracat yapan Hataylı girişimci çiftçi, istihdama da katkı sağlıyor...

Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor

Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde bir girişimci, yaklaşık 4 yıl önce 140 dönüme ektiği kayısıda yüksek verim elde etti

Başta Rusya'ya ihracat yapan Hataylı girişimci çiftçi, istihdama da katkı sağlıyor

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytine alternatif olarak ilk kez üretilen kayısının yüzde 85'i ihraç ediliyor.

Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde bir girişimci, yaklaşık 4 yıl önce 140 dönüme ektiği kayısıda yüksek verim elde etti.

Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihracat yapan çiftçi Ahmet Şeniz Melek, istihdama da katkı sağlıyor.

Altınözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, zeytini ile anılan Altınözü'nde alternatif olarak kayısı bahçesi kurulduğunu belirterek, "Daha çok zeytin ve zeytinyağı ile anılan ilçemizde zeytine alternatif olarak kurulmuş olan bir kayısı bahçesindeyiz. Buradaki kayısılar yaklaşık 4 yaşında. Her dönüm için 1,5-1,7 ton arası verim veriyor. Burada yetiştirilen kayısıların yüzde 85'i Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Yüzde 15 'i ise iç piyasada da tüketiliyor. Bu sıkıntılı günlerde istihdam açısından da hem burada toplanması, paketlenmesi ve nakliyesi anlamında büyük bir istihdam sağlamış durumda. Ayrıca buradaki kayısı bahçesi Altınözü'nde kurulan ilk kayısı bahçesidir. Diğer çiftçilerimize de örnek olmasını temenni ederiz" dedi.

Burada, Hatay'da bir ilk olarak da 'dolusavar' sistemi bulunduğunu belirten Kaya, "12 kilometre yukarıya ses bombası atarak doluyu yağmura çeviriyor. Böylelikle ürünler zarar görmemiş oluyor" diye konuştu.

Altınözü'ne ilk kayısı bahçesini kuran Ahmet Şeniz Melek ise, "Benim önerim Altınözü'nde su olan yerlere sert çekirdekli meyve ekilmesi, olmayan yerlere zeytin ekilmesi. Devletimize çok büyük getirisi var, istihdam sağlıyor. Gün geliyor 200-300 kişi çalışıyor bahçede. Direkt yüzde 85'i ihracata, yüzde 15'i iç piyasaya sunuluyor. Getirisi diğer zirai ürünlere göre oldukça yüksek. Bu kayısılar erkenci olarak 15-25 Nisan tarihleri arasında yetişiyor. Birkaç güne hasadımız bitecek. Kuzey yarım kürede meyve yokken çok güzel, renkli, aromalı bir meyve çıkıyor ve değerinde satılıyor, ülkemize direkt döviz olarak geri dönüyor, bu yönden memnunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA