Zeytinde rekolte beklentisi 1 milyon 515 bin ton

07.10.2019 13:40

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 2019-2020 hasat döneminde zeytin ve zeytinyağında rekolte tahminleri açıkladı. Zeytinde rekolte beklentisi 1 milyon 515 ton olurken, zeytinyağı rekoltesinin 225 bin ton olacağı ön görülüyor.



Zeytin ve zeytinyağında 2019-2020 hasat sezonu için rekolte tahmin toplantısı, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde yapıldı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyinin koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve sektörün önemli kurum ve kuruluşları katıldı.



Toplantıda konuşan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, Türkiye'de yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı olduğunu söyledi. Tibet, zeytinyağı üretiminden bahsederek, "Ülkemizde özelikle son 20 yılda yapılan yatırımlarla sürekli artan bir üretim bandına erişmiş durumdayız. Bu konuda 2 yıl önce 264 bin ton ile bir rekor kırdık. Global iklim değişikliği sebebiyle dünyada rastlanılan keskin üretim düşüşü ne mutlu bize ki ülkemizde daha yumuşak bir etkiye sahip" dedi.



Bakanlıktan üreticiye 15 kuruş destek müjdesi



Tibet'in ardından kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, zeytinde mevcut desteklere ek olarak kilogram başına 15 kuruş destek verileceğini söyledi.



Tunç, Türkiye'nin zeytin üretiminde İspanya ve Mısır'ın ardından dünya üçüncüsü, zeytinyağı üretiminde ise beşinci sırada olduğunu söyledi. Tunç, "Bakanlık olarak kaliteyi arttırıcı, taklit ve tağşiş önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çeşitli düzenlemeleri yapmaktayız. Bunun yanında sektörden gelen talepleri değerlendiriyor ve gereken adımları atıyoruz" dedi.



Rekolte beklentisi 1 milyon 515 bin ton



Tunç, 2009 yılından itibaren zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından oluşturulan komisyonla tahmin edildiğini belirterek, "Yapılan saha çalışmaları sonucunda, 2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, toplam tane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton, zeytinyağı üretiminde ise 225 bin ton olacağı öngörülmektedir. Rekolte çalışmaları sonucunda bizi sevindiren gelişme, zeytinyağımızın bu sene daha da kaliteli olacağı yönündedir. Zeytinde hastalıklardan dolayı sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler aşırı yağmur ve dolu yağışları yer yer ürün kaybına sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli, asit oranı 0.2-0.3 düzeyindedir. Bu durum bizim için hem sevindirici hem de dış pazar için avantaj oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.



Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, enstitü bahçesinde bulunan bir ağaçta hasat yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA