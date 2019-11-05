Zeytinde "kırma" mesaisi

05.11.2019 11:06

Türkiye'de zeytin yetiştiriciliğinde önemli paya sahip olan Edremit Körfezi'nde üreticilerin, son yıllarda talebi artan "kırma zeytin" mesaisi başladı.

Geçmişte üreticilerin kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı ve zaman içinde talebin artmasıyla ticari olarak da değerlendirilmeye başlanan kırma zeytinler, evlerde ya da işleme tesislerinde hazırlanıyor.

Özellikle Ege sofralarında sıkça tercih edilen kırma zeytin, dalından toplanan Ayvalık ve Edremit tipi yeşil zeytinlerin taş ya da tahtalarla kırılmasıyla elde ediliyor. Zeytin üreticileri kırdıkları zeytinleri, tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırdıktan sonra çarşı ve pazarda satışa çıkarıyor.

Zeytinde taze meyve kokusu ve tadını arayanlar tarafından tercih edilen kırma zeytin, sofralarda yerini almaya başladı.

Kilogramı 15-18 liradan satılıyor

Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine, kırmalık olarak tabir edilen ham yeşil zeytinin pazarlarda kilogramının 5 ila 8 liradan alıcı bulduğunu, olgunlaştırılmış halinin ise tane büyüklüğüne göre kilogramı 15-18 liradan satıldığını söyledi.

Semerci, yeni sezon mahsulü zeytini bir an önce olgunlaştırıp sofralara getirmek istediklerini belirtti.

Edremit Körfezi'nde yaklaşık 13 milyon zeytin ağacının olduğunu ifade eden Semerci, şöyle devam etti:

"2019-2020 zeytin sezonunda Balıkesir'de 165-170 bin ton arasında zeytin rekoltesi tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 40 bin tonu sofralık zeytin olarak öngörülmekte. Geriye kalan 125-130 bin tondan da yağlık zeytin çıkması söz konusu. Sofralık yeşil zeytinin yüzde 10'luk bir bölümünün kırma olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Diğer kısmı da yeşil çizik ve sofralık siyah zeytin olarak değerlendirilecek."

"Kırma zeytin sofraları süsleyen bir ürün haline geldi"

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker de her yıl hasat sezonuna girildiğinde zeytinin ilk yağlanmasıyla kırmalık zeytinlerin evlere taşındığını anlattı.

Diker, ilk tadımlık olarak ağacından sararmış, üzerindeki pusunu atmış zeytinleri toplayarak evde kırma zeytin yaptıklarını anlattı.

Yılmaz, son yıllarda kırma zeytine talebin artmasıyla evlerdeki üretimin yanı sıra işletmelerde kırma zeytin yapımına başlandığını kaydederek, "Yüzde 30 civarında bir kırma zeytin piyasası oluştu. Zeytinlerini toplayan üreticilerimiz özellikle irilerinden çizme zeytin yaptığı için küçük boy zeytinlerini kırmada değerlendiriyor. Kırma zeytin sofralarımızı süsleyen bir ürün haline gelmiştir." diye konuştu.

Pazarda kırma zeytin satan Bedia Gündoğdu da bahçesinden topladıkları zeytinleri taş ya da tahtalarla kırarak bidonlara koyup tatlandırdıklarını ve bu şekilde satışa sunduklarını söyledi.

Kaynak: AA